Прокуратура Карачаево-Черкесии проведёт проверку медучреждений для детей-инвалидов
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
«Надзорные мероприятия направлены на усиление контроля за соблюдением прав детей-инвалидов на лечение, также особое внимание уделяется своевременности и полноте обеспечения лекарствами, спецпитанием и расходными материалами. По итогам рейдов деятельности муниципальных медорганизаций будет дана оценка», — сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщало ОТР, в Воронеже открылся бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей.