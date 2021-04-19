Прокуратура Карачаево-Черкесии проведёт проверку медучреждений для детей-инвалидов

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В прокуратуре Карачаево-Черкесии сообщили, что в медучреждениях республики начались проверки на предмет обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами.
Прокуратура Карачаево-Черкесии проведёт проверку медучреждений для детей-инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Надзорные мероприятия направлены на усиление контроля за соблюдением прав детей-инвалидов на лечение, также особое внимание уделяется своевременности и полноте обеспечения лекарствами, спецпитанием и расходными материалами. По итогам рейдов деятельности муниципальных медорганизаций будет дана оценка», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ОТР, в Воронеже открылся бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей.

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