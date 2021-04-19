Обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским продлён арест до 20 июля

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Мосгорсуд продлил арест на три месяца бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, сообщил адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин.
Обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским продлён арест до 20 июля
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«Суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил подсудимым срок содержания под стражей до 20 июля», — цитирует его ТАСС.

Четверо обвиняемых не признали вину.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест.

СК пришёл к выводу, что в деле Голунова не было заказчика: оперативные сотрудники подбросили ему наркотики, чтобы «повысить служебные показатели».

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