Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину

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Четверо бывших полицейских, которых обвиняют по делу журналиста Ивана Голунова, не признали вину.
Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину
  • РИА Новости

«Вину не признаю в полном объёме», — приводит ТАСС заявление одного из фигурантов дела, Игоря Ляховца, сделанное в зале Мосгорсуда.

От признания вины также отказались Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.

Ранее гособвинитель сообщила, что фигуранты дела Голунова создали преступную группу.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, по его словам, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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