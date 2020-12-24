В суде рассказали о преступной группе полицейских по делу Голунова

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Гособвинитель в ходе заседания суда в Москве сообщила, что бывшие полицейские, обвиняемые в фабрикации уголовного дела против Ивана Голунова, создали преступную группу.
В суде рассказали о преступной группе полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

«Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов с целью повышения служебных показателей создали преступную группу для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности», — цитирует её ТАСС.

По словам гособвинителя, роль каждого участника преступной группы была неоднозначной. Он добавил, что все обвиняемые были объединены единым замыслом и планом.

«Реализуя свой преступный умысел, по распоряжению Ляховца соучастники преступления в неустановленном месте и в неустановленное время приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру Голунова», — заявила гособвинитель.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, по его заявлениям, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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