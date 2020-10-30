Защитника экс-полицейского в деле Голунова лишили статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Алексея Коврижкина, защитника одного из обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова Игоря Ляховца.

«Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на 2 года», — приводит ТАСС заявление пресс-службы палаты.

По данным агентства, адвокат не согласен с решением и намерен подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд в открытом режиме будет слушать уголовное дело бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании Голунова.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, по его заявлениям, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.