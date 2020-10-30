Защитника экс-полицейского в деле Голунова лишили статуса адвоката
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«Коврижкин — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на 2 года», — приводит ТАСС заявление пресс-службы палаты.
По данным агентства, адвокат не согласен с решением и намерен подать апелляцию.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд в открытом режиме будет слушать уголовное дело бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании Голунова.
Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, по его заявлениям, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании.
Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.