Мосгорсуд в открытом режиме заслушает дело задержавших Голунова экс-полицейских

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Мосгорсуд в открытом режиме будет слушать уголовное дело бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Мосгорсуд в открытом режиме заслушает дело задержавших Голунова экс-полицейских
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Первое заседание по существу назначено на 11 ноября. Принято решение рассматривать дело в открытом режиме», — цитирует РИА Новости Солопову. 

Как отмечается, всем фигурантам продлены меры пресечения до 20 апреля.

На 28 октября были назначены предварительные слушания по данному делу.

19 октября адвокат Голунова заявил, что в отношении бывших полицейских Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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