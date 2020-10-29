Мосгорсуд в открытом режиме заслушает дело задержавших Голунова экс-полицейских

Мосгорсуд в открытом режиме будет слушать уголовное дело бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

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«Первое заседание по существу назначено на 11 ноября. Принято решение рассматривать дело в открытом режиме», — цитирует РИА Новости Солопову. Как отмечается, всем фигурантам продлены меры пресечения до 20 апреля. На 28 октября были назначены предварительные слушания по данному делу. 19 октября адвокат Голунова заявил, что в отношении бывших полицейских Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.