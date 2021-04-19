В Тверской области оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 39 117 жителей. Выписаны 36 922.
Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 84 случая COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
За сутки выздоровели 123 пациента.
Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.