В Тверской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Тверской области зарегистрировали 80 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 90 человек.

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Об этом сообщает tverigrad.ru. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 39 117 жителей. Выписаны 36 922. Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 84 случая COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. За сутки выздоровели 123 пациента. Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.