Эксперт прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса
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- РИА Новости
В беседе с URA.RU он заявил, что таких случаев очень мало, а чётко задокументированных — просто единицы.
«Но такие случаи есть, и это обычно бывает у людей с сильно ослабленным иммунитетом, если у них какое-то иммунодефицитное состояние, то есть их иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить вирусную нагрузку и побороть это заболевание», — сказал Чумаков.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.