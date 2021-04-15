Эксперт прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса

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Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.
Эксперт прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что таких случаев очень мало, а чётко задокументированных — просто единицы.

«Но такие случаи есть, и это обычно бывает у людей с сильно ослабленным иммунитетом, если у них какое-то иммунодефицитное состояние, то есть их иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить вирусную нагрузку и побороть это заболевание», — сказал Чумаков.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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