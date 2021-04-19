Врач рассказала о полезных свойствах орехов

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Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Наталья Денисова пояснила, что орехи способны снижать уровень холестерина в крови.
Врач рассказала о полезных свойствах орехов
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Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Хотя орехи содержат много жира, они способны снижать уровень «плохого» холестерина. Потому что жир в орехах полезный. Исследователи из многих стран, в том числе Гарварда, подтвердили факт, что регулярное употребление орехов людьми в 60—70 лет достоверно снижает риск возникновения атеро­склероза, других сердечных заболеваний. Лидер по содержанию омеги-3, которая для сердца и сосудов считается самой полезной, — грецкий орех. В сутки можно съедать от 30 до 50 г орехов. Максимум 60 г», — рассказала специалист.

По её словам, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять-шесть половинок от ядра в сутки. Миндаля или фундука — 10—12 штук. Кедровых орешков — столовую ложку с горкой.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.

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