Врач рассказала, от каких продуктов стоит воздержаться в период сезонной аллергии

Врач-диетолог Светлана Титова напомнила, что употребление некоторых продуктов в период обострения аллергических реакций может спровоцировать серьёзное ухудшение самочувствия.

Что не желательно употреблять в пищу людям, страдающим от поллиноза — сезонного проявления аллергии, специалист рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«При поллинозе нельзя обострять ситуацию и употреблять аллергенные продукты, такие как цитрусовые и мёд. У многих есть аллергия на лактозу, которая способна спровоцировать осложнения. Выпил молока, добавилась аллергия, и началось обострение. Надо пить больше воды и не употреблять аллергенов», — посоветовала Титова.

Необходимо отказаться от жареного, фастфуда, а также пищи, содержащей искусственные добавки, ароматизаторы и красители, добавила врач. В число мощных аллергенов также входит шоколад. Специалист посоветовала отдать предпочтение горькому шоколаду, содержания какао в котором от 70%, отказавших от молочного с добавками.

«Нужно есть натуральные продукты. Старайтесь знать, что у вас на тарелке», — рекомендует эксперт.

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