В Новочеркасске 20 апреля объявят траур по погибшим в ДТП подросткам

В Новочеркасске Ростовской области вторник, 20 апреля, будет объявлен днём траура по пятерым погибшим в ДТП подросткам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Общегородской траур будет объявлен в казачьей столице 20 апреля, соответствующее постановление глава администрации подпишет сегодня. В городе отменят все развлекательные мероприятия, приспустят флаги», — говорится в сообщении.

Кроме того, во всех школах проведут профилактические беседы с подростками и их родителями.

Администрация города окажет психологическую поддержку родителям погибших детей, а также помощь в организации похорон.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Один несовершеннолетний выжил и находится в реанимации в состоянии комы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области.