В Новочеркасске 20 апреля объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
- © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области
«Общегородской траур будет объявлен в казачьей столице 20 апреля, соответствующее постановление глава администрации подпишет сегодня. В городе отменят все развлекательные мероприятия, приспустят флаги», — говорится в сообщении.
Кроме того, во всех школах проведут профилактические беседы с подростками и их родителями.
Администрация города окажет психологическую поддержку родителям погибших детей, а также помощь в организации похорон.
Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Один несовершеннолетний выжил и находится в реанимации в состоянии комы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области.