Бастрыкин поручил передать в СК материалы по ДТП в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли пятеро несовершеннолетних и ещё один подросток госпитализирован.

«В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель Следственного комитета России поручил руководству СУ СК России по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России», — говорится в пресс-релизе СК.

Бастрыкин также поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Ещё один несовершеннолетний находится в реанимации.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП.