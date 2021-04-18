Бастрыкин поручил передать в СК материалы по ДТП в Ростовской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли пятеро несовершеннолетних и ещё один подросток госпитализирован.
Бастрыкин поручил передать в СК материалы по ДТП в Ростовской области
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«В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель Следственного комитета России поручил руководству СУ СК России по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России», — говорится в пресс-релизе СК.

Бастрыкин также поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Ещё один несовершеннолетний находится в реанимации.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

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