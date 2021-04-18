Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области

Прокуратура начала проверку после ДТП в городе Новочеркасске Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.

РИА Новости

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП, произошедшего в городе Новочеркасске Ростовской области», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Отмечается, что заместитель прокурора региона незамедлительно выехал на место происшествия. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее пять человек погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Ростовской области.