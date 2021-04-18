Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

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Пять человек погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Ростовской области.

«В автомобиле были шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по региону.

Согласно предварительным данным, за рулём находился водитель 2007 года рождения.

Также сообщается, что ДТП произошло в городе Новочеркасске, автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в результате столкновения четырёх автомобилей, по предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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