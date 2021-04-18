Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками

В ГИБДД заявили, что все пятеро погибших и один пострадавший в аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Все, кто находился в машине, — несовершеннолетние 13—15 лет», — сказал собеседник.

Он добавил, что водитель погиб. Единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Ростовской области.

Позднее прокуратура начала проверку по факту ДТП.