Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками

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В ГИБДД заявили, что все пятеро погибших и один пострадавший в аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками.
Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства. 

«Все, кто находился в машине, — несовершеннолетние 13—15 лет», — сказал собеседник.

Он добавил, что водитель погиб. Единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Ростовской области.

Позднее прокуратура начала проверку по факту ДТП.

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