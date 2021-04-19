Выживший в ДТП в Новочеркасске подросток остаётся в коме

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Несовершеннолетний, который выжил после ДТП в Новочеркасске Ростовской области, остаётся в коме в реанимации, сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
Выживший в ДТП в Новочеркасске подросток остаётся в коме
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области

«Выживший подросток в коме. Состояние без изменения», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Ещё один несовершеннолетний попал в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области.

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