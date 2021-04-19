Выживший в ДТП в Новочеркасске подросток остаётся в коме

Несовершеннолетний, который выжил после ДТП в Новочеркасске Ростовской области, остаётся в коме в реанимации, сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

«Выживший подросток в коме. Состояние без изменения», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Ещё один несовершеннолетний попал в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области.