По факту ДТП в Ростовской области возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Новочеркасске Ростовской области, в результате которой погибли пятеро подростков и ещё один пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Следственным подразделением МУ МВД «Новочеркасское» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту ДТП, произошедшего сегодня ночью в Новочеркасске», — говорится в заявлении.

По предварительным данным полиции, несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, допустил столкновение с деревом в районе дома №4 в переулке Машиностроительном.

Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области. Ещё один несовершеннолетний находится в реанимации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы по ДТП в Ростовской области.