Данные о врождённой болезни найденной в Талдоме девочки не подтвердили

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Подозрения на врождённые заболевания истощённой шестилетней девочки, найденной в подмосковном Талдоме, не подтвердились, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Данные о врождённой болезни найденной в Талдоме девочки не подтвердили
  • © РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ

«Вы знаете, предварительная информация по младшей девочке была о том, что есть некоторые вопросы к её здоровью, которые якобы носили врождённый характер. Сейчас, к счастью, мы видим иную картину», — цитирует её РИА Новости.

Как рассказала Кузнецова, состояние девочки «кардинально изменилось» в положительную сторону уже спустя полторы недели после того, как её забрали из дома, где они с сестрой проживали в антисанитарных условиях.

«Она улыбается, такая улыбка светлая, добрая... Пока делается всё возможное, чтобы вернуть девочек к нормальной детской жизни. Дети расцветают от любви, у некоторых снимаются даже диагнозы», — отметила детский омбудсмен.

По её словам, старшая сестра девочки также находится в социальном центре, где начала заниматься игрой на гитаре.

24 марта в одном из домов в Московской области в антисанитарных условиях полицейские обнаружили истощённую шестилетнюю девочку без одежды. С ней также проживала её сестра 12 лет. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Как передавал телеканал «360», мать оставила детей жить у своего 66-летнего родственника. Старшая девочка плохо разговаривала, а младшая, когда её обнаружили в доме, передвигалась на четвереньках и мяукала. 

По предварительным данным, младшую дочь мать оставила пенсионеру, потому что считала её больной.

Подробнее — в материале RT.

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