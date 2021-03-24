СК возбудил дело об истязании девочки в подмосковном Талдоме

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям по факту истязания шестилетней девочки в подмосковном Талдоме. Об этом сообщила представитель СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребёнка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК («Истязание») и ст. 125 УК («Оставление в опасности»)», — приводит её слова ТАСС.

По данным следствия, девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала ребёнка несколько раз в неделю. У неё есть ещё одна дочь, 12 лет, оба ребёнка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Ранее сообщалось, что в одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды.