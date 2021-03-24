СК возбудил дело об истязании девочки в подмосковном Талдоме
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«По результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребёнка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК («Истязание») и ст. 125 УК («Оставление в опасности»)», — приводит её слова ТАСС.
По данным следствия, девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала ребёнка несколько раз в неделю. У неё есть ещё одна дочь, 12 лет, оба ребёнка изъяты и помещены в детское отделение больницы.
Ранее сообщалось, что в одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды.