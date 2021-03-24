В доме в Подмосковье полицейские нашли истощённую девочку без одежды

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В одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.
В доме в Подмосковье полицейские нашли истощённую девочку без одежды
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По её словам, полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который, заметив правоохранителей, проник в один из домов.

«Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребёнок на вид трёх-четырёх лет без одежды, в истощённом состоянии», — отметила Петрова.

Она уточнила, что в доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, «угрожающая жизни и здоровью малолетнего».

Девочка доставлена в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

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