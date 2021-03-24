В доме в Подмосковье полицейские нашли истощённую девочку без одежды
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
По её словам, полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который, заметив правоохранителей, проник в один из домов.
«Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребёнок на вид трёх-четырёх лет без одежды, в истощённом состоянии», — отметила Петрова.
Она уточнила, что в доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, «угрожающая жизни и здоровью малолетнего».
Девочка доставлена в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.