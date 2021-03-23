В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве ребёнка

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В Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СК России.

Заведено уголовное дело.

По данным ведомства, вечером в понедельник, 22 марта, в одной из квартир нашли тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Личность была установлена благодаря совместной работе с полицией.

Мужчина оказался знакомым матери жертвы, он был ранее судим.

Как утверждают соседи, семья была неблагополучной, передаёт izh.kp.ru.

«Девочка доверяла ему, не испугалась. Возможно, он там регулярно находился», — предполагают собеседники издания.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области суд приговорил мужчину, совершившего насильственные действия в отношении школьницы, а затем убившего её, к 24 годам заключения в колонии строгого режима.

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