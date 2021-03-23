В Тамбовской области суд вынес приговор убившему школьницу мужчине

В Тамбовской области суд приговорил мужчину, совершившего насильственные действия в отношении школьницы, а затем убившего её, к 24 годам заключения в колонии строгого режима.

Как передаёт «Тамбовский курьер», мужчина признан виновным в совершении преступлений сразу по трём статьям, в частности, «Убийство малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера».

7 марта 2020 года злоумышленник, проезжая на автомобиле по одной из улиц села Бокино Тамбовского района, увидел 13-летнюю девочку. Несколько раз ударив ребёнка по голове, он на заднем сиденье вывез её в безлюдное место, затем нанёс удар монтировкой и совершил в отношении неё насильственные действия. После этого преступник задушил девочку проводом от зарядного устройства, а тело вывез и закопал в лесополосе.

Приговором суда фигуранту по совокупности преступлений назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сайт kp.ru сообщал о завершении расследования по факту убийства 10-летней девочки в Прикамье.