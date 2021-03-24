Власти Талдома прокомментировали ситуацию с найденной истощённой девочкой

В подмосковном Талдоме вместе с шестилетней истощённой девочкой была найдена её 12-летняя сестра, которая плохо разговаривает. По предварительным данным, младшую дочь мать оставила пенсионеру, потому что считала её больной.

Об этом телеканалу «360» рассказал замглавы Талдома по безопасности Валерий Голубев и детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В этом частном доме, который использовался как дача, проживал местный житель. К нему приезжала его родственница с детьми. В какой-то момент она оставила ему ребёнка и перестала появляться», — сказал замглавы города.

По предварительной информации, 66-летний мужчина приходится детям дядей.

«В комнате отсутствует мебель, спальное место для ребёнка оборудовано на пакетах, на мусоре. Куча животных, кошек, которые спали рядом с ребёнком. В доме полнейший беспорядок, запах испражнений животных», — описал Голубев.

Он также добавил, что младшая девочка передвигалась на четвереньках и мяукала.

Мишонова отметила, что, по предварительным данным, мать отдала девочку мужчине, сочтя её больной. В отношении матери, которая является жительницей Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение». Решается вопрос о лишении её родительских прав.

Дети в настоящее время находятся в талдомской больнице.

Ранее сообщалось, что в одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды.