Опека потребует лишить мать истощённой девочки родительских прав

Органы опеки намерены в суде потребовать лишения родительских прав матери истощённой шестилетней девочки, найденной в подмосковном Талдоме, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав», — сказала она в эфире Первого канала.

Кузнецова подчеркнула, что важно найти родственников детей.

24 марта в одном из домов в Московской области в антисанитарных условиях полицейские обнаружили истощённую девочку без одежды. С ней также проживала её сестра 12 лет. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Как передавал телеканал «360», мать оставила детей жить у своего 66-летнего родственника. Старшая девочка плохо разговаривает, а младшая, когда её обнаружили в доме, передвигалась на четвереньках и мяукала.