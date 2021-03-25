Опека потребует лишить мать истощённой девочки родительских прав

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Органы опеки намерены в суде потребовать лишения родительских прав матери истощённой шестилетней девочки, найденной в подмосковном Талдоме, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Опека потребует лишить мать истощённой девочки родительских прав
  • © РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ

«В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав», — сказала она в эфире Первого канала.

Кузнецова подчеркнула, что важно найти родственников детей.

24 марта в одном из домов в Московской области в антисанитарных условиях полицейские обнаружили истощённую девочку без одежды. С ней также проживала её сестра 12 лет. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Как передавал телеканал «360», мать оставила детей жить у своего 66-летнего родственника. Старшая девочка плохо разговаривает, а младшая, когда её обнаружили в доме, передвигалась на четвереньках и мяукала.

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