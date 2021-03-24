Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в Подмосковье

Девочка, обнаруженная полицейскими в антисанитарных условиях в одном из домов подмосковного Талдома, находится в больнице.

«Девочка находится в больнице под наблюдением врачей. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Дальнейшая судьба ребёнка будет определена органами опеки по результатам проверок», — сообщила РИА Новости детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

По её словам, у ребёнка есть небольшой недобор веса, «она не говорит, но контактная, социализированная».

Ранее в одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды.