Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в Подмосковье

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Девочка, обнаруженная полицейскими в антисанитарных условиях в одном из домов подмосковного Талдома, находится в больнице.
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в Подмосковье
  • РИА Новости

«Девочка находится в больнице под наблюдением врачей. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Дальнейшая судьба ребёнка будет определена органами опеки по результатам проверок», — сообщила РИА Новости детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

По её словам, у ребёнка есть небольшой недобор веса, «она не говорит, но контактная, социализированная».

Ранее в одном из домов в Московской области полицейские обнаружили истощённую девочку, которая была без одежды

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