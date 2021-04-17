СК начал проверку после смерти рабочего от отравления под Челябинском

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В Челябинской области организована проверка в связи со смертью рабочего и госпитализацией ещё двух сотрудников промышленного предприятия с признаками токсического отравления, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
СК начал проверку после смерти рабочего от отравления под Челябинском
  • РИА Новости

По данным следствия, вечером 16 апреля на территории промышленного предприятия в городе Копейске было обнаружено тело рабочего. Кроме того, ещё двое рабочих были госпитализированы с признаками токсического отравления.

«По предварительной информации, рабочие производили внутреннюю очистку ёмкости для хранения растительного масла, получив отравление токсичными парами большой концентрации», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В конце января в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту выброса сероводорода на предприятии, в результате которого погиб человек.

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