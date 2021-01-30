СК возбудил дело после гибели человека при ЧП в Ленинградской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту выброса сероводорода на предприятии в городе Кириши Ленинградской области, в результате которого погиб один человек.
СК возбудил дело после гибели человека при ЧП в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по региону. 

«Следственным отделом по городу Кириши следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в СК.

По предварительным данным ведомства, на территории предприятия в промзоне города вследствие нарушения требований промышленной безопасности при производстве работ по отбору проб в ёмкости для битума произошло отравление парами рабочего 1993 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Второй  работник 1996 года рождения скончался на месте», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате выброса сероводорода на предприятии по производству битума в городе Кириши.

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