Один человек погиб при выбросе сероводорода на предприятии Ленобласти

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате выброса сероводорода на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, сообщили в правительстве.

«Областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши на предприятии по производству битума… В результате случившегося пострадали два человека — один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По результатам замера воздуха в жилых кварталах города не было обнаружено превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту детонация боеприпаса на территории завода, в результате чего погиб рабочий.