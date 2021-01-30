Один человек погиб при выбросе сероводорода на предприятии Ленобласти

Короткая ссылка
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате выброса сероводорода на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, сообщили в правительстве.
Один человек погиб при выбросе сероводорода на предприятии Ленобласти
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши на предприятии по производству битума… В результате случившегося пострадали два человека — один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По результатам замера воздуха в жилых кварталах города не было обнаружено превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту детонация боеприпаса на территории завода, в результате чего погиб рабочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить