На заводе Кубани в результате детонации боеприпаса погиб рабочий

На территории Абинского электрометаллургического завода в Краснодарском крае произошла детонация боеприпаса, в результате чего погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке СК России.

«Около 10 часов утра на территории завода при распиле прессованного лома металла произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший работы 25-летний рабочий получил ранения, от которых скончался на месте», — приводит сообщение Интерфакс.

Следственный отдел по Абинскому району СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Место происшествия осмотрели взрывотехники и сапёры.

В настоящее время устанавливается отправитель партии металлолома, в котором находился сдетонировавший боеприпас.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на пороховом заводе в Перми пострадали четыре человека, троих из которых госпитализировали.