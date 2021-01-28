Минздрав уточнил данные о числе пострадавших при пожаре в Перми

Короткая ссылка
В результате возгорания на пороховом заводе в Перми пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, уточнили в пресс-службе Минздрава России.
Минздрав уточнил данные о числе пострадавших при пожаре в Перми
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В результате пожара на Пермском пороховом заводе пострадало четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом», — говорится в комментарии ведомства.

Один из пострадавших мужчин (30 лет) находится в тяжёлом состоянии в реанимации, состояние ещё двоих — 48 и 49 лет — оценивается как удовлетворительное.

Ситуация взял на личный контроль главы Минздрава России Михаил Мурашко.

Пожар на пороховом заводе в Перми произошёл 28 января во время погрузки производственных отходов со склада в машину, загорелась хранившаяся на складе спецпродукция.

URA.RU передавало, что в результате пожара пострадали два грузчика и водитель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить