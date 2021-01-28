Минздрав уточнил данные о числе пострадавших при пожаре в Перми
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«В результате пожара на Пермском пороховом заводе пострадало четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом», — говорится в комментарии ведомства.
Один из пострадавших мужчин (30 лет) находится в тяжёлом состоянии в реанимации, состояние ещё двоих — 48 и 49 лет — оценивается как удовлетворительное.
Ситуация взял на личный контроль главы Минздрава России Михаил Мурашко.
Пожар на пороховом заводе в Перми произошёл 28 января во время погрузки производственных отходов со склада в машину, загорелась хранившаяся на складе спецпродукция.
URA.RU передавало, что в результате пожара пострадали два грузчика и водитель.