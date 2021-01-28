Минздрав уточнил данные о числе пострадавших при пожаре в Перми

В результате возгорания на пороховом заводе в Перми пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, уточнили в пресс-службе Минздрава России.

«В результате пожара на Пермском пороховом заводе пострадало четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом», — говорится в комментарии ведомства.

Один из пострадавших мужчин (30 лет) находится в тяжёлом состоянии в реанимации, состояние ещё двоих — 48 и 49 лет — оценивается как удовлетворительное.

Ситуация взял на личный контроль главы Минздрава России Михаил Мурашко.

Пожар на пороховом заводе в Перми произошёл 28 января во время погрузки производственных отходов со склада в машину, загорелась хранившаяся на складе спецпродукция.

URA.RU передавало, что в результате пожара пострадали два грузчика и водитель.