В Перми рассказали о пожаре на пороховом заводе

Пожар на пороховом заводе в Перми произошёл во время погрузки производственных отходов со склада в машину, после этого загорелась хранившаяся на складе спецпродукция.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия.

«В 08:27 (06:27 мск) по местному времени в ходе выполнения погрузки безвозвратных производственных отходов со склада в кузов транспортного средства произошло возгорание БПО, которое в последующем переместилось в помещение склада», — рассказал представитель завода.

Предприятие создало рабочую комиссию для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что все производства предприятия работают в штатном режиме.

Как сообщило URA.RU, в результате пожара пострадали два грузчика и водитель.

На месте ЧП работают следователи и сотрудники прокуратуры.