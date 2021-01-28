В Перми рассказали о пожаре на пороховом заводе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия.
«В 08:27 (06:27 мск) по местному времени в ходе выполнения погрузки безвозвратных производственных отходов со склада в кузов транспортного средства произошло возгорание БПО, которое в последующем переместилось в помещение склада», — рассказал представитель завода.
Предприятие создало рабочую комиссию для установления причин и обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что все производства предприятия работают в штатном режиме.
Как сообщило URA.RU, в результате пожара пострадали два грузчика и водитель.
На месте ЧП работают следователи и сотрудники прокуратуры.