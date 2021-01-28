Три человека пострадали при пожаре на пороховом заводе в Перми
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что на месте происшествия работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Уфе в цехе газоразделения завода «Уфаоргсинтез» произошёл пожар — загорелись две ёмкости с нефтепродуктами. В результате инцидента один человек погиб.