Три человека пострадали при пожаре на пороховом заводе в Перми

Три человека пострадали и были отправлены в ожоговый центр в результате возгорания на пороховом заводе в Перми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Уфе в цехе газоразделения завода «Уфаоргсинтез» произошёл пожар — загорелись две ёмкости с нефтепродуктами. В результате инцидента один человек погиб.