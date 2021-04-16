В Волгоградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Волгоградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19. К середине апреля препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» привились более 153 тыс. человек.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Около 60% вакцинированных — жители старше 60 лет.

Также стало известно, что прививку от коронавируса на Сахалине и Курилах сделали 51 037 человек, в том числе оба этапа — 35 331, передаёт astv.ru со ссылкой на региональные власти.

Записались на вакцинацию 35 465 жителей.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.