В Волгоградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Около 60% вакцинированных — жители старше 60 лет.
Также стало известно, что прививку от коронавируса на Сахалине и Курилах сделали 51 037 человек, в том числе оба этапа — 35 331, передаёт astv.ru со ссылкой на региональные власти.
Записались на вакцинацию 35 465 жителей.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.