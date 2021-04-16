Врач дала рекомендации по лечению сезонной аллергии

Врач-аллерголог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Ирина Васильчикова дала рекомендации по лечению сезонной аллергии.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что лучше начинать лечение зимой или в конце осени, когда нет обострения.

«Во-первых, это позволяет провести более точную диагностику, так как отсутствуют постоянные аллергены-раздражители. А во-вторых, период полного курса лечения и подготовки к нему занимает определённое время», — пояснила она.

Как отметила Васильчикова, когда симптомы аллергии проявились, вылечить её нельзя, но можно свести к минимуму.

Во время цветения эксперт советует придерживаться диет, исключить орехи, хлеб, злаковые культуры. Она также рекомендует меньше находиться на улице и чаще убираться дома.

«Аллергия может проявиться в любом возрасте и у любого человека», — добавила Васильчикова.

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