Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в школьном питании в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«В ходе проверок установлены нарушения технологии приготовления блюд, условий хранения и сроков годности готовых продуктов и сырья. Найдено несоответствие температуры готовых блюд на линии раздачи и на столе у школьников. Персонал отдельных организаций не полностью проходил медосмотры, а также нарушал правила мытья посуды и санитарного состояния помещений», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Отмечается, что организации и должностные лица в совокупности оштрафованы на сумму более 9,8 млн рублей.
Сотрудники ведомства собираются проверить деятельность ещё 187 школ и двух поставщиков продуктов.
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