Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в школьном питании в Петербурге

Роспотребнадзор подвёл предварительные итоги внеплановых проверок в учебных организациях и на комбинатах Санкт-Петербурга, ответственных за организацию детского питания.

Об этом пишет kp.ru.

«В ходе проверок установлены нарушения технологии приготовления блюд, условий хранения и сроков годности готовых продуктов и сырья. Найдено несоответствие температуры готовых блюд на линии раздачи и на столе у школьников. Персонал отдельных организаций не полностью проходил медосмотры, а также нарушал правила мытья посуды и санитарного состояния помещений», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Отмечается, что организации и должностные лица в совокупности оштрафованы на сумму более 9,8 млн рублей.

Сотрудники ведомства собираются проверить деятельность ещё 187 школ и двух поставщиков продуктов.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае завели уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями заведующей детским садом.