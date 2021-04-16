В Госдуме оценили идею введения ответственности за пропаганду правонарушений

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера.

«С одной стороны, понятно данное желание. С другой стороны, предусмотреть работу этого механизма очень сложно. Ведь в документальных и художественных фильмах или выпусках новостей тоже есть демонстрация правонарушений или преступлений, которую также можно считать определённого рода пропагандой. И вот эту тонкую грань очень сложно нащупать», — сказал Нилов.

Он отметил, что «любой видеоматериал сегодня может быть изучен правоохранительными органами», вследствие чего может быть проведена проверка и вынесено решение об ответственности.

«И я полагаю, если несколько раз блогеров, публикующих подобные материалы, пригласить для профилактической беседы, то это уже снизит желание выкладывать нечто подобное», — считает депутат.

Также он выразил поддержку и благодарность члену Общественной палаты Султану Хамзаеву.

«Я поддерживаю желание члена Общественной палаты Хамзаева, который выдвигает разного рода предложения. С ними можно соглашаться полностью или соглашаться частично, но главное, что Хамзаев неравнодушен к тому, что происходит в обществе, и желает менять общество в лучшую сторону», — заключил собеседник RT.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера.