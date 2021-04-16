В России предложили ввести ответственность за пропаганду правонарушений

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения в России новой административной статьи за пропаганду правонарушений и действий преступного характера, осуществляемую в общественных местах, СМИ или сети интернет, а также, на усмотрение профильных ведомств, оценить возможную ответственность за подобные действия», — говорится в письме.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в последние годы, с ростом числа пользователей интернета в России, колоссальную популярность приобрели персональные блоги граждан в социальных сетях на видеохостингах.

При этом в погоне за новыми подписчиками и новыми доходами часть российских блогеров в своей работе, по сути, часто популяризируют и пропагандируют противоправные действия. Например, систематически выкладывают в сеть видео с нарушениями правил дорожного движения, пранк-видео с оскорблениями посторонних граждан, видео или текстовой контент с поддержкой незаконных массовых акций и т. п.

Данной информацией, как отметил Хамзаев, пользуются миллионы граждан, в том числе несовершеннолетние, которые под этим влиянием могут включить пропагандируемые действия в модель своего поведения.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил мнение, что блогеров с большим количеством подписчиков следует постепенно «вводить в правовое поле».

Кроме того, ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за трансляцию в сети треш-стримов с демонстрацией насилия.