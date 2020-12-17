В России предложили ввести уголовную ответственность за треш-стримы в сети

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести наказание за трансляцию в сети стримов с демонстрацией насилия. Копия письма на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В настоящее время в Уголовном кодексе России, как отметил Орлов, есть ряд статей, косвенно касающихся этой проблемы. Но статьи, предусматривающей ответственность именно за данное преступление, нет.

Например, есть ст. 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и 116 («Побои»), но в них отсутствует детализация относительно совершения таких преступлений публично с использованием интернета.

Кроме того, есть ч. 2 ст. 282 УК, которая предусматривает наказание за унижение достоинства человека с применением насилия или угрозой его применения, в том числе с использованием сети интернет.

Однако данную норму можно применять лишь в случаях, когда преступление совершено из ксенофобских, а не хулиганских побуждений, к каким можно отнести действия лиц, выпускающих так называемые треш-стримы, которые оказывают колоссальное негативное воздействие на молодёжь, отмечает автор инициативы.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос введения в ст. 282 УК России новой, третьей части: «Унижение достоинства человека с применением насилия или угрозой его применения, совершённое публично с использованием сети интернет из хулиганских побуждений», с переносом в новую часть наказания, уже предусмотренного ч. 2 данной статьи», — говорится в обращении.

В настоящее время ч. 2 ст. 282 УК России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо принудительных работ на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишения свободы на срок от трёх до шести лет.

Политолог также напомнил, что на заседании Совета Федерации поднимался вопрос о внесении изменений в законодательство в части введения ограничений на так называемые треш-стримы в интернете: трансляции, направленные на унижение человеческого достоинства и пуабличную демонстрацию насильственных действий.

Вопрос о необходимости законодательно запретить треш-стримы в интернете поднял сенатор Алексей Пушков.