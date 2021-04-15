В Ростовской области оценили ситуацию с COVID-19

В Ростовской области выявили 240 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших достигло 84 435. Выписаны 75 696.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 76 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

С выздоровлением выписаны 176 человек.

В больницах проходят лечение 1294 пациента, на дому — 2242.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.