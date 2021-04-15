В Ростовской области оценили ситуацию с COVID-19
- AFP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших достигло 84 435. Выписаны 75 696.
Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 76 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
С выздоровлением выписаны 176 человек.
В больницах проходят лечение 1294 пациента, на дому — 2242.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.