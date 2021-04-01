На Ямале режим повышенной готовности продлён до 30 апреля

Короткая ссылка
В связи с угрозой распространения коронавируса в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.
На Ямале режим повышенной готовности продлён до 30 апреля
  • РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства документе, информирует URA.RU.

«На Ямале до 30 апреля включительно продлён режим повышенной готовности. Соответствующие изменения приняты в постановлении №29-ПГ», — говорится в официальном сообщении.

В регионе сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.

Самоизоляция для лиц 65+ лет и других граждан, входящих в группу риска, носит рекомендательный характер.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить