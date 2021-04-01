На Ямале режим повышенной готовности продлён до 30 апреля

В связи с угрозой распространения коронавируса в ЯНАО карантинные мероприятия продлены до 30 апреля.

Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства документе, информирует URA.RU.

«На Ямале до 30 апреля включительно продлён режим повышенной готовности. Соответствующие изменения приняты в постановлении №29-ПГ», — говорится в официальном сообщении.

В регионе сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.

Самоизоляция для лиц 65+ лет и других граждан, входящих в группу риска, носит рекомендательный характер.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.