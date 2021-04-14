Врач рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии

Врач — аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 столичного Департамента здравоохранения Ольга Мухина рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что есть три основных сезона: с марта по май, когда цветут деревья; июнь — июль, когда наступает пора злаковых трав; сентябрь — сорные травы.

«Если же говорить про грибковую аллергию, то спороношение происходит в начале весны, когда тает первый снег, и в период прения листьев — влажной и прохладной осенью», — уточнила врач.

По её словам, аллергию можно предупредить и поможет в этом аллерген-специфическая иммунотерапия.

«И лечение этой сезонной аллергии, и подготовка к ней начинаются в зимний период, чтобы весной пациент не так реагировал на эти аллергены», — отметила Мухина.

Второй вид лечения — симптоматический, когда пациенты примерно за две недели до начала цветения причинно-значимых растений начинают готовить слизистую к возможным реакциям.

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