Многодетным семьям расширят возможности получить компенсации по ипотеке

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Закон расширяет возможности использования 450 тыс. рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребёнок или последующие дети).

Отмечается, что семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

«Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый, «под ключ», — подчеркнул Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий число многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми.