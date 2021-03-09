Путин расширил число многодетных родителей с правом на льготный отпуск

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий число многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает изменения в Трудовой кодекс, по которым отпуск в любое время могут получить многодетные родители детей до 18 лет до достижения младшим из них 14 лет.

Ранее таким правом могли воспользоваться только те многодетные родители, детям которых не исполнилось 12 лет.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова прокомментировала новые льготы для многодетных семей.