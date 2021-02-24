Эксперт оценила новые льготы для многодетных семей

Ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова прокомментировала поправки к Трудовому кодексу, которые расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.

«Эти изменения решат вопросы многих сотрудников, которые не могут воспользоваться таким правом с учётом возраста детей. Пока они находятся не в равных правах по сравнению с другими многодетными работниками», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поправки не повлекут негативных последствий для бизнеса, поскольку, по статистике, многодетных семей не так много.

«Что касается работодателей, то, конечно, им придётся быть более внимательными при утверждении ежегодного графика отпусков, учитывая пожелания сотрудников», — считает Широкова.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.