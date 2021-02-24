Юрист прокомментировал новые льготы для многодетных семей

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Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко прокомментировал поправки к Трудовому кодексу, которые расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
Юрист прокомментировал новые льготы для многодетных семей
  • РИА Новости

«Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не менее трёх, а младшему ещё не исполнилось 14 лет», — заявил Ткаченко в беседе с Life.ru.

По его словам, уже более двух лет действует порядок, при котором многодетные родители могут выбирать удобное время ежегодного отпуска, но это правило действует для тех, чьи дети не достигли 12 лет.

«Теперь законодатели хотят исправить эту норму», — добавил юрист.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.

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