Собянин упростил порядок получения соцвыплат семьями с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми.

Как отмечается, теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на выплаты.

По данным оперштаба Москвы, изменения коснутся следующих выплат: дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребёнка молодым семьям; ежемесячное пособие на ребёнка малообеспеченным семьям; единовременная компенсационная выплата при рождении ребёнка; отдельные соцвыплаты многодетным семьям; единовременное пособие женщинам, вставшим на медучёт, в срок до 20 недель беременности; социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об индексации с 1 февраля федеральных социальных пособий на 4,9%.

В частности, проиндексированы выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве.

Кроме того, индексация затронула такие пособия для семей с детьми, как пособие при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности женщинам, а также пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

В правительстве Москвы также заявили, что социальные выплаты в столице вырастут на 3,7% в 2021 году.