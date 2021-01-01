В Москве соцвыплаты увеличатся на 3,7% в 2021 году

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Социальные выплаты в столице вырастут на 3,7% в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Москве соцвыплаты увеличатся на 3,7% в 2021 году
  • РИА Новости

Отмечается, что городские социальные расходы в наступившем году составят порядка 1,8 трлн рублей. Прямая поддержка жителей обойдётся столичному бюджету в 529,4 млрд рублей.

Как уточняет сайт «Москва 24», в частности, на 3,7% вырастут пенсии московских пенсионеров. В связи с этим минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля. Также доплату к пенсиям получат порядка 400 тыс. столичных жителей. Из них 23 тыс. впервые осуществят такие выплаты.

Кроме того, на 3,7% увеличат выплаты семьям с детьми. В частности, больше средств будут получать 420 тыс. детей из многодетных, 262 тыс. — из малообеспеченных семей. Также вырастут выплаты для 35,5 тыс. семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.

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