Мишустин подписал указ об индексации федеральных социальных пособий

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об индексации с 1 февраля федеральных социальных пособий на 4,9%, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин подписал указ об индексации федеральных социальных пособий
  • РИА Новости

«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%», — говорится в сообщении.

В частности, будут проиндексированы выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве.

Кроме того, индексация затронет такие пособия для семей с детьми, как единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Ранее сообщалось, что соцвыплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, будут проиндексированы с 1 февраля.

Телеканал «360» передавал о порядке выплаты ежемесячных пособий на детей в 2021 году в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить