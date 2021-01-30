Мишустин подписал указ об индексации федеральных социальных пособий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об индексации с 1 февраля федеральных социальных пособий на 4,9%, сообщили в пресс-службе кабмина.

«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%», — говорится в сообщении.

В частности, будут проиндексированы выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве.

Кроме того, индексация затронет такие пособия для семей с детьми, как единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Ранее сообщалось, что соцвыплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, будут проиндексированы с 1 февраля.

Телеканал «360» передавал о порядке выплаты ежемесячных пособий на детей в 2021 году в Подмосковье.