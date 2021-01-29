В Подмосковье рассказали о порядке выплаты ежемесячных пособий на детей в 2021 году

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В Московской области изменился порядок выплаты ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о порядке выплаты ежемесячных пособий на детей в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

По её словам, ежемесячная выплата будет предоставляться, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, уже в повышенном размере.

«Она может составлять 75% прожиточного минимума — 9987 рублей на ребёнка либо 100% — 13 317 рублей. Всё зависит от того, какой среднедушевой доход у семьи», — уточнила Фаевская.

Она добавила, что в настоящее время такие выплаты получают 116 тыс. детей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

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