Ряд социальных выплат в феврале проиндексируют

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Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России (ПФР), будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Ряд социальных выплат в феврале проиндексируют
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы», — говорится в сообщении.

В частности, это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда.

Кроме того, индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг: его стоимость вырастет до 1211,66 рубля в месяц.

Также увеличится пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составит 6424,98 рубля.

Всего на индексацию социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей, отметили в фонде.

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