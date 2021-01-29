Ряд социальных выплат в феврале проиндексируют

Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России (ПФР), будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы», — говорится в сообщении.

В частности, это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда.

Кроме того, индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг: его стоимость вырастет до 1211,66 рубля в месяц.

Также увеличится пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составит 6424,98 рубля.

Всего на индексацию социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей, отметили в фонде.